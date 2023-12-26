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فنون ومشاهير

أليسا تُقلق الجمهور.. هل تعرّضت لإصابة بيدها؟ (صورة)

Lebanon 24
26-12-2023 | 04:36
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انتشرت صور للفنانة اليسا وذلك خلال احتفالها بليلة الميلاد.

وأقلقت اليسا الجمهور حيث بدت مُصابة بإصبعها دون معرفة السبب.
 
 
 
 
 
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واحتفلت اليسا بالميلاد في جو عائلي.

وعايدت المتابعين بالعيد قائلة: "عيد مبارك علينا جميعاً وانشالله الخير والسلام يعوم على العالم كله".

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