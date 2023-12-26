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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تحسم حقيقة طلاقها من زوجها

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:00
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شاركت الفنانة نانسي عجرم، مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من داخل منزلها، ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

 
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وظهرت نانسي في الفيديو برفقة بناتها ايلا وميلا وليا، مع والدهم وهم يحتفلون بالعيد، حيث ارفقت نانسي الفيديو بتعليق باللغة الإنكليزية، قالت فيه: "في ليلة الميلاد المميزة، نغني ليس فقط لهذه المناسبة، بل لك ايضًا بطلنا"، خاتمة كلامها بالقول: "عيد سعيد وميلاد مجيد للجميع".

 

ويأتي هذا الفيديو بمثابة رد حاسم على شائعات طلاق نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، خصوصا بعد ان نشرت الأخيرة في الساعات القليلة الماضية، مجموعة صور ومقطع فيديو تظهر أجواء الاحتفال بعيد الميلاد في منزلها برفقة بناتها، بينما غاب زوجها عن الفيديو، الامر الذي جعل المتابعين يتساءلون عن الامر وما اذا كان تم الطلاق بينهما. ( الجديد)

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