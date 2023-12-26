أثارت تصريحات الفنانة منة عرفة الأخيرة الجدل بسبب رأيها بالمساكنة.



قالت منة عرفة خلال اطلالتها في برنامج تلفزيوني: "أرفض المساكنة لأنها حرام دينياً، ولكنها مفيدة اجتماعياً، لأن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلقوا بسبب إنهم معرفوش طباع بعض".

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وأضافت: "أكتر حاجة بتخليكي تعرفي الناس هي السفر لما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي عشان يعرفه". قالت منة عرفة خلال اطلالتها في برنامج تلفزيوني: "أرفض المساكنة لأنها حرام دينياً، ولكنها مفيدة اجتماعياً، لأن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلقوا بسبب إنهم معرفوش طباع بعض".وأضافت: "أكتر حاجة بتخليكي تعرفي الناس هي السفر لما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي عشان يعرفه".



وتابعت: "أنا مع أن تكون فترة الخطوبة طويلة، ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونحقق المساكنة بطريقة شرعية".