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فنون ومشاهير

من هي المغنية الأعلى دخلاً ببريطانيا في 2023؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 23:00
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تفوّقت المغنية البريطانية من أصل ألباني، دوا ليبا على مواطنتها أديل، وأصبحت المغنية الأعلى دخلاً في بريطانيا في 2023.


ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أحدث الأرقام الرسمية لإدارة الضرائب في المملكة المتحدة، أن دوا ليبا، 28 عاماً، جمعت نحو 8.6 ملايين دولار أميركي، وهو رقم يتجاوز أرباح مغنية أديل.
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ورغم تفوق دوا ليبا على أديل هذا العام، لا تزال أديل أكثر ثروة من ليبا، حيث أظهرت أوراق "كومبانيز هاوس" البريطانية، أن صافي أصول شركة دوا ليبا "راديكال 22"، أصبحت في كانون الأول 2022 بلغت 38 مليوناً، بعدما كانت في 2019، 14.7 14 مليون دولار أميركي.

أما أديل، فشهدت أصول شركاتها الثلاث ارتفاعاً كبيراً بعد نجاح ألبومها الرابع "30"، في 19 تشرين الثاني، إضافة إلى نجاح حفلاتها المستمرة منذ عام ونصف في لوس أنجلوس، بـ 25.4 مليون دولار، لتبلغ 63.5 مليون دولار. 

وتملك دوا ليبا حالياً استثمارات بـ26.6 مليون دولار أميركي، بينها مجمع إسطبلات خيول من عصر الملكة البريطانية فيكتوريا، شمال لندن، بـ 2.3 مليون دولار.

ومن المتوقع أيضاً أن تحصل دوا ليبا على أرباح جديدة من عائدات أغانيها ضمن فيلم "باربي"، إضافة إلى عائدات مشاركتها بأغاني فيلم ديزني "عروس البحر".


هذا وتجني دوا ليبا 12.7 مليون دولار أميركي سنوياً من وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: 24.ae
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