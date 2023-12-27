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فنون ومشاهير

النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد.. وفيديو ينتشر لها وهي تتحدث العربية

Lebanon 24
27-12-2023 | 00:21
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أعلنت النجمة التركية هاندا أرتشيل أثناء زيارتها إلى معرض "لافيرن" في الرياض، تفضيلها لكلمة "حبيبي" في اللغة العربية، واصفة إياها بالمعبرة والجميلة، وإعجابها بالقهوة السعودية.

وانتشر مقطع فيديو ظهرت فيه هاندا تتحدث بعض الكلمات العربية مثل: "صباح الخير"، "أهلاً وسهلاً"، و"مساء الخير"، بالإضافة إلى كلمة "حبيبي" و"مرحباً بنات، أنا هاندي".
 
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وقبل أيام قليلة، شاركت هاندا في مهرجان "مدل بيست" الذي أقيم في الرياض، ولفتت الأنظار إليها بعدما ظهرت بإطلالة من الكورسيه المخمل تزيّنت بفيونكات الستان، ونسّقت معها جينز باللون الأوف وايت.
 
 
وفي سياق آخر، أبهرت هاندا الجمهور بتغيير لون شعرها إلى البرتقالي المائل إلى النحاسي، ما جعلها محط أنظار النقاد والمعجبين على منصات التواصل الاجتماعي.(فوشيا)
 
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