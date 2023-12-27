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فنون ومشاهير

منعت خاصية التعليقات.. ابنة نوال الزغبي تستعرض وشما كبيرا على جسدها (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2023 | 02:21
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت تيا في الفيديو وهي تقوم بتعديل الوشم الكبير والملون على يدها.
 
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واللافت ان تيا منعت خاصية التعليقات على منشورها.

وتيا تخصصت في مجال تصميم الأزياء في إيطاليا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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