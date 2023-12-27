منعت خاصية التعليقات.. ابنة نوال الزغبي تستعرض وشما كبيرا على جسدها (فيديو)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت تيا في الفيديو وهي تقوم بتعديل الوشم الكبير والملون على يدها.

واللافت ان تيا منعت خاصية التعليقات على منشورها.



وتيا تخصصت في مجال تصميم الأزياء في إيطاليا.



