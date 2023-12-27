Advertisement

فنون ومشاهير

أنهى حياته وترك وصية لزوجته.. العثور على نجم شهير متوفيا داخل سيارته! (فيديو)

Lebanon 24
27-12-2023 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1145753-638392685598648028.jpg
Doc-P-1145753-638392685598648028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على النجم الكوري "لي سون كيون" متوفيا داخل سيارته في حديقة عامة وسط مدينة سيول.
 
 
 
 
Advertisement
 
 
وكشفت عائلة النجم الراحل عن 48 عامًا بانه كتب رسالة انتحار وغادر المنزل في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء، حيث أنه وخلال بحث الشرطة عنه عُثر على جثته داخل سيارة في أحد حدائق كوريا الجنوبية، حيث اشتبه باستخدامه قوالب الفحم لانهاء حياته.

ويُعرف النجم الراحل من خلال شخصية أجاشي في مسلسل "ماي نيم" الذي اشتهر بسببه بشكل كبير في العالم والوطن العربي خاصة.

وبالرغم من أن سون كيون بدأ بالانتشار وتحقيق الكثير من النجاح داخل كوريا وحول العالم لا سيما بعد مشاركته في فيلم "برادايس"، إلا أن مسيرته دمّرت قبل ما يقارب الشهرين وذلك بعد قيام الشرطة الكورية باتهامه بتعاطي المخدرات.
 
 
 
وتعرضت مسيرته المهنية للدمار بسبب هذا الاتّهام الذي لم تكشف حقيقته بعد حيث أن التحقيقات ما زالت جارية ومن الممكن اعلان الحقيقة ونتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

وكشف كيو في وقت سابق بأنه ضحية لعملية ابتزاز من قبل شخص آخر يجري معه التحقيق حيث خسر بسببه الآلاف من الدولارات. (البوابة)





فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2023-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:50 | 2023-12-27
03:15 | 2023-12-27
02:21 | 2023-12-27
00:21 | 2023-12-27
23:00 | 2023-12-26
13:51 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24