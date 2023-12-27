أنهى حياته وترك وصية لزوجته.. العثور على نجم شهير متوفيا داخل سيارته! (فيديو)

عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على النجم الكوري "لي سون كيون" متوفيا داخل سيارته في حديقة عامة وسط مدينة سيول.

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وكشفت عائلة النجم الراحل عن 48 عامًا بانه كتب رسالة انتحار وغادر المنزل في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء، حيث أنه وخلال بحث الشرطة عنه عُثر على جثته داخل سيارة في أحد حدائق كوريا الجنوبية، حيث اشتبه باستخدامه قوالب الفحم لانهاء حياته.



ويُعرف النجم الراحل من خلال شخصية أجاشي في مسلسل "ماي نيم" الذي اشتهر بسببه بشكل كبير في العالم والوطن العربي خاصة.



وبالرغم من أن سون كيون بدأ بالانتشار وتحقيق الكثير من النجاح داخل كوريا وحول العالم لا سيما بعد مشاركته في فيلم "برادايس"، إلا أن مسيرته دمّرت قبل ما يقارب الشهرين وذلك بعد قيام الشرطة الكورية باتهامه بتعاطي المخدرات.

وتعرضت مسيرته المهنية للدمار بسبب هذا الاتّهام الذي لم تكشف حقيقته بعد حيث أن التحقيقات ما زالت جارية ومن الممكن اعلان الحقيقة ونتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة.



وكشف كيو في وقت سابق بأنه ضحية لعملية ابتزاز من قبل شخص آخر يجري معه التحقيق حيث خسر بسببه الآلاف من الدولارات. (البوابة)











