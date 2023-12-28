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فنون ومشاهير

أصيب بالشلل بعد تعرّضه للنصب.. الموسيقار الشهير بحالة سئية وهذه آخر التطورات الصحية!

Lebanon 24
28-12-2023 | 07:44
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يرقد الموسيقار المصري الكبير حلمي داخل منزله في حالة صحية سيئة، بعد تعرضه لعملية نصب في مبلغ مالي كبير.

وكشفت سماح القرشى، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في أحاديث لوسائل إعلام محلية، عن تطورات حالته الصحية، قائلةً إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه.
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كما أشارت إلى أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية، مؤكدة أن هذا حدث له نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.

وذكرت أن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام يحرصان على زيارته والاطمئنان عليه، لافتة إلا أنها بصدد البحث عن طبيب جيد، ونقله إلى مستشفى علاج طبيعي إذا كان بحاجة إلى ذلك.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%.
وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية إن بكر يتم علاجه داخل منزله بعد متابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني، لافتًا إلى أنه رفض أن يتم نقله لأحد المستشفيات بعد تدخل النقابة، بسبب تدهور حالته الصحية. (العربية)
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