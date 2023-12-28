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فنون ومشاهير

لم يمتنع هاني شاكر عن الغناء في منزله؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:57
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كشف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق أنه يستشير زوجته دائماً في كل أعماله الفنية، وأنها تقول رأيها بصراحة وبدون مجاملة.


وذكر هاني في تصريحات إعلامية إن زوجته ناقدة لاذعة وتعبّر عن رأيها في أعماله بدون خجل، موضحاً: "زوجتي ناقدة لاذعة وبتقول رأيها بصراحة ووضوح من غير مجاملات أو كسوف، وأنا بحب فيها كده".
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كما اشار الى أن زوجته هي أول مَن يسمع أغانيه قبل طرحها للجمهور، وأنها تطلب منه الغناء بشكل مستمر في البيت، لكنه يرفض طلبها هذا بشدّة لأنه يرى أن غناءه محصور في البروفات والحفلات.
المصدر: لها
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