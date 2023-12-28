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فنون ومشاهير
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
Lebanon 24
28-12-2023
|
15:15
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تزوّجت الممثلة جوانا كركي، رجل الأعمال عمر الشطريط، في حفل ضخم، شارك فيه العديد من الممثلين، والفنانين، والإعلاميين، إضافة إلى أهل العروسين.
وأحيا فنانون الحفل، منهم: وديع الشيخ ونقولا الأسطا.
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وتألقت كركي بفستان أبيض، لفتت فيه الأنظار، وقد شارك الحاضرون على خاصيّة "ستوري" عبر حساباتهم على "انستغرام"، لحظات الإحتفال بزفاف جوانا وعمر.
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