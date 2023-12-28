في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور

تزوّجت الممثلة جوانا كركي، رجل الأعمال عمر الشطريط، في حفل ضخم، شارك فيه العديد من الممثلين، والفنانين، والإعلاميين، إضافة إلى أهل العروسين.

وأحيا فنانون الحفل، منهم: وديع الشيخ ونقولا الأسطا.

Advertisement

وتألقت كركي بفستان أبيض، لفتت فيه الأنظار، وقد شارك الحاضرون على خاصيّة "ستوري" عبر حساباتهم على "انستغرام"، لحظات الإحتفال بزفاف جوانا وعمر.