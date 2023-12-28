تصريح غريب.. ماذا قالت الفنانة العربية المشهورة في أحدث إطلالاتها؟

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تحدّثت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي عن اختياراتها الفنية ونظرتها الى السينما، كاشفة في تصريح غريب عن رأيها في الجدل الدائر حول رسالة الفن وكون الفنان قدوة ومثلاً أعلى.وقالت الشماشرجي خلال إطلالتها في برنامج تلفزيوني: "السينما ممتعة جداً وكلها مشاعر. أنا أصلاً مش مع فكرة إننا نناقش قضايا وإن الفن رسالة، الفن مش رسالة، الفن مشاعر وتعبير عن النفس، وحكايات عايزين نحكيها. اللي عايز يعمل رسالة براحته لكن مش لازم، الفنان مش مثل أعلى خالص، مثل أعلى ليه؟".وعند سؤالها عمّا ان كان للسينما تأثير أكبر من الدراما التلفزيونية، فقالت: "أنا مش متفقة مع إنني أعمل سينما أكتر عشان بتعيش، لسة بتفرج على حديث الصباح والمساء لحد دلوقتي، الحاجة الحقيقية هي اللي بتعيش".