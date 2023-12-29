دخلت القفص الذهبي مع "فارس أحلامها".. جوانا كركي "أم خالد" تتحدث عن زوجها "الميليونير" من هو؟

احتفلت الممثلة اللبنانية جوانا كركي المعروفة بـ "أم خالد" بدخولها القفص الذهبي مع رجل الأعمال الأردني عمر الشرطيط، وأقاما حفلاً ضخماً في فندق "كمبينسكي" في بيروت بحضور حشد من النجوم أبرزهم: ناجي الأسطا، كريم نور، ربيع الجميل، ماريو باسيل، طوني بارود وغيرهم.

وفي هذا السياق، قالت جوانا كركي، في حديث لـ"فوشيا" إنها اتخذت قرار الارتباط بعمر بعد علاقة حب استمرت حوالي شهرين، كاشفةً أنه من الأشخاص المعجبين بفنّها.وتابعت جوانا: عمر كان مصرا منذ سنوات على التقرب مني، وحاول مراراً التحدث معي من خلال إنستغرام إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل، وشاءت الصدف أن نلتقي من خلال صديق مشترك.ونفت جوانا ما أشيع عن كونها زوجة ثانية، مؤكدةً أنه الزواج الأول والأخير لعمر الذي اتخذ قراراً بعيش أطول وقت ممكن في بيروت.وتطرقت جوانا بالحديث عن مواصفات زوجها الذي استوفى الشروط الخاصة بفارس أحلامها، رافضة التعليق على الأخبار التي جرى تداولها وتحدثت عن وضعه المادي، إذ جرى وصفه بالميليونير.وأكدت الممثلة جوانا كركي أنها لا تفكر باعتزال الفن على الرغم من أنها قررت تحقيق حلم الأمومة الذي لطالما راودها. (فوشيا)