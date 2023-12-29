عاد إليه بعد شفائه منه.. الفنان المعروف يصاب بالسرطان مجدداً في القولون والكتف والظهر!

يرقد الفنان الكويتي خالد العقروقة، في مركز حسين مكي جمعة لعلاج الأورام من أجل تلقي العناية اللازمة حتى انتهاء إجراءات سفره إلى الخارج للعلاج.

وقد ساءت حالة العقروقة الصحية، ليتوجَّه إلى مستشفى جابر الأحمد، ويكتشف هناك عودة السرطان إليه مجدداً بعد الشفاء منه عام 2015.

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وخضع الفنان المعروف بـ"ولد الديرة" لفحص الأشعة، الذي أظهر إصابته بثلاثة أورامٍ سرطانيةٍ خبيثةٍ في القولون والكتف والظهر، وتمَّ صرف مسكِّناتٍ له في مركز حسين مكي جمعة الطبي.



وأصيب العقروقة بسرطان القولون أواخر عام 2009، وأرسل للعلاج بالمستشفى الأميركي في تايلاند، وعاد في عام 2015 إلى الكويت بعد رحلة علاجٍ، دامت ستة أعوامٍ هناك، وحظي باستقبالٍ كبيرٍ في مطار الكويت أثناء وصوله.