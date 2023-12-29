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فنون ومشاهير
نُقِلَ إلى المستشفى وفشل الأطباء في إنقاذه... "كورونا" يقتل أحد أشهر الفنانين (صورة)
Lebanon 24
29-12-2023
|
07:30
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توفي النجم السينمائي والسياسي الهندي الشهير، نارايانان فيجاياراج، المعروف باسم فيجاياكانت، بسبب مضاعفات ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 71 عاما.
وقد أفادت وسائل الإعلام الهندية، بأنه تم نقل فيجاياكانت إلى مستشفى خاص بسبب مشاكل في التنفس. وهناك تم تشخيص إصابته بـ"كوفيد- 19"، ثم نقل إلى جناح العناية المركزة. وفي 28 كانون الأول 2023، ساءت حالته بشكل حاد، ولم تنجح جهود الأطباء في إنقاذه، وتوفي متأثرا بإصابته.
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ويذكر أن نارايانان فيجاياراج ألاغارسوامي هو أحد الدعاة المشهورين لـ "كوليوود"، بصفته فرعا من صناعة السينما الهندية. ولديه 155 مشروعا سينمائيا مختلفا، حيث لم يعمل كممثل، فحسب بل ككاتب سيناريو ومخرج. (روسيا اليوم)
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