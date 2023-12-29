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فنون ومشاهير

القضاء يُصدر حكماً ضدّ الفنان محمد رمضان... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 06:04
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قضت محكمة مصرية، بتغريم الفنان محمد رمضان 500 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

واتهم الإعلامي عمرو أديب رمضان بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. (روسيا اليوم)
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