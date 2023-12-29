كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر

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توفي مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية "سارافينا" التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري، في حادث سير عن عمر 68 عاماً كما أعلنت عائلته.وقالت العائلة في بيان "بقلب مثقل نعلن وفاة شقيقنا الحبيب ووالدنا المحبوب ووالدنا والزوج والمواطن مبونغيني نغيما" موضحة أنه توفي في حادث تصادم مباشر عند عودته من جنازة في مقاطعة الكاب الشرقية.وكانت "سارافينا" جعلت من نغيما نجماً موسيقياً على المستوى الافريقي وتم عرض النسخة المسرحية لمدة عامين على خشبة برودواي. (ال بي سي)