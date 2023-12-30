ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)

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تصرفت الممثلة نادين الراسي بشكل صادم مع صديقها المقرب خلال تواجدهما في الشارع في احدى المناطق اللبنانية.فقد ظهرت نادين في فيديو نشرته عبر خاصية "الستور" هلى حسابها على انستغرام وهي تشتم صديقها الذي كان متواجدا في سيارته، ورمت عليه المياه من قنينة كانت بحوزتها، لتقوم بعد ذلك بركل السيارة بقدمها والصراخ على صديقها.ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تداولوه بشكل مكثف وراحوا يتساءلون عن سبب قيام نادين بمثل هذه الحركات، وما اذا كانت قد عادت للادمان وشرب الكحول، حيث نشرت احدى الصفحات على انستغرام الفيديو وعلقت عليه بالقول: "هل عادت نادين لادمانها على الكحول".وردت نادين على سؤال الصفحة، حيث كتبت في تعليق: "صراحة ولا مرّة كنت مدمنة، وبِشرَب بالمناسبات أكيد.. المُهِمّ مِش مُهِم وبالتوفيق". (الجديد)