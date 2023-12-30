فنانة شهيرة تتعرّض للسرقة في إسطنبول.. وتحذّر: هذه هوية السارق وصورته!

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، عن تعرضها للسرقة في إسطنبول، من قِبل شخص يمتلك شركة لتأجير السيارات، مشيرة إلى أنه رفض إعادة المبلغ الذي دفعته، بعدما لاقت معاملة سيئة من أحد السائقين لديه.



وأوضحت منة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام" تفاصيل الحادثة التي حصلت معها، كما نشرت صورة الشخص الذي نصب عليها بمبلغ قدره 2400 دولار، وقالت إنه يمتلك شركة "جرين جروب" لتأجير سيارات في إسطنبول، وهو من الجنسية العراقية، ويُدعى عبود.

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وأوضحت أنها تعاملت مع عبود العام الفائت، ولاقت حينها معاملة جيدة منه، فعادت وتعاونت معه مجدداً من أجل استئجار سيارة وسائق خاص لوالدتها، لافتةً إلى أنه طلب منها الدفع مقدماً لـ18 يوماً. وأوضحت أنها تعاملت مع عبود العام الفائت، ولاقت حينها معاملة جيدة منه، فعادت وتعاونت معه مجدداً من أجل استئجار سيارة وسائق خاص لوالدتها، لافتةً إلى أنه طلب منها الدفع مقدماً لـ18 يوماً.

وأكدت منة أنها لاقت معاملة سيئة من قبل السائق مع والدتها التي وصفتها "بالعاجزة" بسبب عدم قدرتها على التحرك من دون "العكاز"، فطلبت من صاحب الشركة تغييره، إلا أنه رفض ذلك.



وأضافت أنها قررت عدم استمرار التعاون مع الشركة، وطلبت إنهاء التعامل بينهما، وإعادة المبلغ الذي دفعته، لكن عبود تهرّب منها ورفض طلبها.

وأكدت منة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية بحقه، قائلةً: "أنا عارفة إن فلوسي راحت، هو بقولي ملكيش عندي حاجة، أنا مش بحب حد يتأذى، أنا بتكلم علشان فيه ناس كتير بتتعامل معاه".



وكشفت منة أن الإعلامي جورج قرداحي تعرض لنفس حادثة السرقة، متمنية من جميع متابعيها توخي الحذر من هذا الشخص الذي يعمل تحت اسم شركة غير معروفة، وهي بدورها لا تعرف أية تفاصيل عنها. (فوشيا)