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فنون ومشاهير

بحفل مميّز.. رامي عيّاش يتزوّج مرّة ثانية من زوجته داليدا وجمالها بالأبيض يخطف الأنظار (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2023 | 10:07
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حرص الفنان رامي عياش على الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على زواجه من مصممة الأزياء داليدا عياش بطريقة مختلفة وخاصة، حيث احتفل مع زوجته بحفل زفاف ثانٍ لهما، وأهداها أغنية "يا مراية بيتي"، من ألحانه وكلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع الكسندر ميساكيان.
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‎وقد فاجأ عياش زوجته داليدا عياش بعد عشاء مع العائلة بمناسبة عيد ميلادها، بحفل زفاف مميز.

‎وأطلت داليدا بفستان أبيض مميّز يناسب تماماً أجواء المناسبة، وأظهر مقطع فيديو نشره عياش عبر حسابه على يوتيوب، بعض المشاهد من الحفل، حيث كان في انتظارهما الجميع بما فيهم فرقة دبكة، وقد بدت داليدا بقمة السعادة.
 
 
 
كما اختار رامي لها خاتماً بتصميم خاص بلون الزمرد (الاميرالد)، المرصع بالألماس.
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