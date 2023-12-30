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فنون ومشاهير

مقلب نفذّه محمد هنيدي تسبب بإجهاض جارته.. إليكم تفاصيل الحادث المحزن

Lebanon 24
30-12-2023 | 14:00
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كشف النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي عن موقف إنساني صعب تعرض له، مؤكدا أنه تسبب دون قصد في إجهاض جارته التي حملت بعد صبر طويل.

وأشار هنيدي إلى أنه على اثر هذه الحادثة، اضطر وقتها لترك المنطقة السكنية بالكامل والسفر إلى الإسكندرية لمدة شهر كامل، وقال: "لما كبرت فهمت إني كنت لا أسعى للتسبب في أذى للناس، لكن كنت أحب تكوين المشهد، كما يحدث في شغلي دلوقتي".
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أضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج sold out من تقديم الإعلامي محمود سعد: "كان عندي جارة إتجوزت وربنا لم يرزقها بالأولاد لسنوات، وكان أمر محزن للبيت كله، ولما يكون في أي شيء عن الأمومة نلاقيها بتبكي في بيتها، إلى أن أكرمها ربنا وحملت".

وتابع: "واحد صاحبي ساكن في شارع وراء شارعنا إداني قناع أول ما لبسته أنا خوفت، وجربته أول مرة على أم صاحبي وأنا عارف إنها لوحدها، ونزلت من البيت لابس عباءة والدي السوداء، وأول ما فتحت الباب سمعت صرخة وصوت وقعة على الأرض".

وأضاف هنيدي: "وأنا مروح بيتنا أختنا اللي ربنا أكرمها وحملت ساكنة في الدور الأول، لبست الوش ودخلت وهي واقفة على الحوض بتغسل وفرحانة، وأول ما قلت يا فلانة سمعت صوت صرخة ووقعة على الأرض، وجريت على بيتنا لميت شنطة هدومي وسافرت عندي خالتي في الإسكندرية لمدة شهر".

واستطرد، في إسكندرية وصلت لنا أخبار إن جارتنا فقدت حملها، والمنطقة كلها حزنت بسببي، وهي ما شاء الله عندها رجالة دلوقتي".
 
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