بطل "جيمس بوند" مهدد بالسجن 6 أشهر.. ماذا فعل؟

Advertisement

يمثل النجم الأميركي بيرس بروسنان، المعروف بتأديته لدور جيمس بوند في سلسلة أفلام 007 أمام المحكمة في وايومنغ في 23 كانون الثاني المقبل.ويواجه الممثل صاحب الـ70 عاما تهمة دخول أماكن ممنوعة في حديقة يلوستون الوطنية مما قد يؤدي إلى تقييد حريته وفرض غرامة مالية عليه.وذكرت الأنباء أن بروسنان دخل "منطقة حرارية" في تراس ماموث، مما قد يشكل تهديدًا لحياته ويُعرضه للخطر.وتصل عقوبة الجريمة المزعومة لمدة ستة أشهر في السجن وغرامات تصل إلى خمسة آلاف دولار.وأشار التقرير إلى أن امرأة أخرى تم احتجازها وتغريمها بسبب دخولها إلى المنطقة الحرارية في الحديقة التي تشهد حوادث وفيات بشكل متكرر.وتحث إدارة الحديقة الزوار على الامتناع عن المخاطرة واتباع الممرات المحددة، والتشديد على أن الالتزام بالإرشادات يحمي الزوار ويحافظ على استقرار البيئة الطبيعية في الحديقة.