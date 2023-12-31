تيم حسن وبسام كوسا معاً في رمضان.. والبوستر الأول الى العلن

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كشف فريق عمل مسلسل "تاج" الستار عن الملصق الإعلاني "البوستر" الخاص بالمسلسل، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان، من بطولة الفنانين: تيم حسن وبسام كوسا ونورا رحال وفايا يونان.وكتب تيم حسن: "يا كريم، تاج رمضان 2024"، لافتاً إلى أن المسلسل يُعرض على شاشة MBC من إنتاج "صباح إخوان"، وتأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.وعلق مخرج العمل كاتباً: "يحضّر الآن بكل إتقان مجبولاً بالأصالة ليقدّم لكم وبكل حب رمضان القادم... انتظرونا".ويجمع المسلسل الذي تدور أحداثه في حقبة خمسينيات القرن الماضي الممثلين كوسا وحسن بعد 14 عاماً على آخر عمل جمعهما معاً "زمن العار"، من إخراج رشا شربتجي وتأليف حسن سامي يوسف ونجيب نصير.