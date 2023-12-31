طفل يقتحم حفل كاظم الساهر في مهرجان الشيخ زايد.. اليكم ما جرى

أحيا المغني العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائياً كبيراً في مهرجان الشيخ زايد، في ثاني حفلات "ليالي الوثبة" الفنية، وسط حضور جماهيري غفير.



وأدى الساهر مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع، أبرزها "عيد العشاق"، و"أثاري الزعل"، و"ها حبيبي"، و"الليلة إحساسي غريب"، و"زيديني عشقاً، و"في مدرسة الحب"، و"هل عندك شك".

وشهد الحفل موقفاً لافتاً من أحد الأطفال المحبين للقيصر، الذي اقتحم المسرح، فاحتضنه الساهر، الذي فاجأه الطفل بارتداء قميص طبعت عليه صورة الساهر الذي عانقه والتقط صوراً تذكارية معه، وسط تصفيق الجمهور.

وأمتع الساهر الجمهور بمجموعة مميزة من الأغاني التي كتبها ولحنها، ومنها "الحياة" و"أكون أو لا أكون" و"ما حبك بعد"، إضافة إلى أغاني "مو طبيعي"، "أحبيني بلا عقد" و"ما أحبك بعد روح"، و"شحلو طولك"، وغيرها.