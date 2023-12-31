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فنون ومشاهير

ادم يفاجئ مروان خوري على المسرح خلال حفلهما في بيروت

Lebanon 24
31-12-2023 | 11:40
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احيا الفنان مروان خوري امس، حفلا غنائيا ضخما في كازينو لبنان، قبل يوم من انتهاء العام الحالي 2023، حيث التقى جمهوره الذي حضر لمشاركته اجمل الأوقات والاستمتاع بوداع العام الحالي واستقبال عام جديد بجوّ من الفرح والحماس.

 
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وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، وثقت الأجواء المميزة التي طغت والتفاعل الكبير من قبل الحضور الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ مروان خوري وسعادتهم في وداع العام الحالي برفقته.

 

الحفل جمع الفنان مروان خوري مع الفنان ادم، حيث فاجأ الأخير الفنان مروان خوري على المسرح وقدما سويا اغنية "حدا عارف" لـ آدم، وهي من كلمات والحان مروان خوري، فأشعلا الأجواء وزادا من الحماس في الصالة، حيث علت الأصوات وتصفيق الحضور بحرارة كبيرة.

( الجديد)
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