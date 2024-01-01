بعد خلاف لسنوات.. مصالحة بين أنغام وأصالة في الرياض وبداية جديدة بلا أحقاد (فيديو)

طوت النجمتان أصالة وأنغام صفحة خلافهما الممتد لحوالي 5 سنوات، في فيديو قصير ظهرتا فيه وهما تتبادلان الأحضان والقبلات، بحضور الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، وذلك على هامش حفل "ليلة نجمات العرب" في الرياض.

واعتبر الجمهور المصالحة أولى مفاجآت العام الجديد 2024، فيما وُصف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بأنه عرابها.

وكتب الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في تعليقه على الفيديو: رائع يا أبوناصر دوما تتحفنا بإنسانيتك وإبداعك واحتضانك للجميع دمت رمز العطاء والنجاح.. وهذا أيضا ما تعودنا عليه في موسم الرياض .. وكل عام والجميع بخير ودامت أيامكم حب وسلام وسعادة.





بداية الأزمة



كانت بداية الخلاف بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجوما عليها، خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية وقتها قبل الانفصال.

يذكر أن أنغام صرحت في وقت سابق عن أسباب رفضها الصلح مع أصالة رغم اعتذار الأخيرة لها أمام الملأ عن الإساءة التي بدرت منها بحقها على هامش زواجها من الموسيقي أحمد إبراهيم.

وأوضحت أنغام أنها لم تتقبل المصالحة كون ما قامت به أصالة إساءة متعمدة بحقها وليست بخطأ بسيط غير مقصود، مشيرة إلى أنها لو شعرت بالعكس لسامحتها دون تردد وفتحت صفحة جديدة معها.