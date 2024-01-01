"أمي نور عيني حياتي"... الموت يؤلم فنانة شهيرة!

توفيت والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع مرير مع المرض في إحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت دوريس إسكندر مديرة أعمال لطيفة لموقع "فوشيا" أن الوفاة حدثت صباح اليوم، ومن المقرر أن ترافق لطيفة جثمان والدتها إلى العاصمة التونسية، من أجل وتشيع جثمانها في مسقط رأسها.

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وحرصت لطيفة على أن ترثي والدتها بكلمات مؤثرة، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على "انستغرام": "أمي نور عيني حياتي في ذمة الخالق العظيم، إن لله، وإن إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانه في حياتي".

وكانت لطيفة قد أعلنت خبر مرض والدتها عبر صفحتها بمنصة "إكس"، قائلة: يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياة، والحياة بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة.



