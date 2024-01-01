فنان عراقي شهير: لا أخاف من ريما الرحباني.. فما القصة؟

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وخلال حواره مع موقع "فوشيا"، أكد سيف أن الغناء للسيدة فيروز ولأم كلثوم ولعبد الحليم حافظ، أفضل ما يمكن تقديمه على المسرح للجمهور. أكد الفنان العراقي سيف نبيل على استعداده الدائم للغناء للفنانة فيروز خلال حفلاته الفنية، مشيراً إلى أنه لن يتردد باتخاذ هذه الخطوة، خوفاً من ردة فعل المخرجة ريما الرحباني، ابنة فيروز التي ترفض غناء الفنانين لأرشيف والدتها.وخلال حواره مع موقع "فوشيا"، أكد سيف أن الغناء للسيدة فيروز ولأم كلثوم ولعبد الحليم حافظ، أفضل ما يمكن تقديمه على المسرح للجمهور.

وأشار سيف نبيل إلى أن أكثر ما يميزه على الساحة الفنية، هو حرصه الدائم على تلحين أعماله الغنائية، ليتم بعد ذلك تقديمها للجمهور على طريقة الفيديو كليب.

وتطرق في حديثه إلى النجاحات التي يحققها في السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذا الأمر يحمله المزيد من المسؤولية لتقديم الأفضل، وعلق: مهما أعمل، أشعر أنني لا أزال في بداية المشوار. (فوشيا)