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فنون ومشاهير

بسمة بوسيل تحسم حقيقة عودتها إلى تامر حسني: "أنا آسفة" (صور)

Lebanon 24
01-01-2024 | 13:02
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ردت بسمة بوسيل على تداول أنباء عن عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني بعد نشر الأخير صورة احتفالية جمعتهما بأبنائهما بمناسبة العام الجديد.

 وكانت صحف مصرية قد زعمت في ليلة رأس السنة، أن بسمة بوسيل عادت إلى تامر حسني عقب مرور ثمانية أشهر على طلاقهما، بعدما قررا طي صفحة الماضي، وبدء حياة جديدة بلم شمل الأسرة في العام الجديد.
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 لكن بسمة نفت هذه المزاعم جملة وتفصيلا، وقالت في رسالة لها عبر"ستوري" على "إنستغرام": "استيقظت صباحاً على أخبار غير صحيحة، نحن لم نعد لبعضنا البعض، وهو نشر صورة عائلية لإسعاد أطفالنا لأنه لم يستطع قضاء رأس السنة معهم لا أكثر من ذلك".

وختمت: "أنا آسفة على سوء الفهم الذي حصل وشكرًا على رسائلكم".

المصدر: فوشيا
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