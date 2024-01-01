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فنون ومشاهير

مروان خوري يعيش "أجمل أيام حياته": إن شاء الله أصبح أباً

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:30
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رد الفنان مروان خوري على الهجوم الذي تعرض له بعد حديثه في تصريح سابق عن رغبته بعدم إنجاب الأطفال، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وقال خوري، في حديث خاص لـ"فوشيا"، إنه فهم بطريقة خاطئة، وإن "القرار ليس ثابتاً، مضيفاً: لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث، وإن شاء الله أصبح أباً".
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وتابع خوري: "كنت مقتنعاً بدايةً بأهمية البقاء عازباً على الساحة الفنية، إلى أن حان الوقت ووجدت المرأة المناسبة لخوض هذه التجربة".

وكشف أنه يعيش "أجمل أيام حياته" إلى جانب زوجته ندى رمال، مؤكداً أن "الارتياح الذي يشعر به هذه الفترة يعتبر من الأسباب الأساسية لنجاح علاقتهما".
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