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فنون ومشاهير

"اللي مش هيحترمنا مش هنحترمه"... حسن شاكوش يهاجم العسيلي!

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:00
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هاجم مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، الفنان محمود العسيلي بسبب تصريحات الأخيرعن تراجع شعبية المهرجانات.

فقال شاكوش: "إنها مستمرة، وتعيّشنا 20 سنة لقدام".

وأكد شاكوش خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع إنستغرام، أن أغاني المهرجانات ستظل حاضرة ومستمرة، مشيراً إلى أهميتها في تفريغ الجماهير من الضغوط والاكتئاب.
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وقال شاكوش إن كل فنان يحتاج لفترات هدوء، ولكن عندما يعود، يقدم أعمالاً جديدة ومميزة تلهم الجماهير.

وأضاف أن موسيقى المهرجانات والغناء الشعبي تلعب دوراً كبيراً في تسلية الناس وإبعادهم عن الحالات النفسية السلبية.

وشدد شاكوش على أن الجمهور لا يزال مهتماً بأغاني المهرجانات ويحب سماعها، مشيراً إلى استمرار نجاحهم في هذا المجال.

وفي رد على تصريحات العسيلي بشأن تغير الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار شاكوش إلى أن التفضيلات الفنية تتغير مع الوقت، وأن هذا أمر طبيعي.

وأكد شاكوش أنه لا يحفظ أي أغنية للفنان محمود العسيلي قائلا: "إحنا الحمد لله مسموعين وموجودين اللي هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا واللي مش هيحترمنا مش هنحترمه".
 
المصدر: فوشيا
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