بُترت قدمه.. ممثل لبناني شهير يُصارع المرض ويحتاج لمبلغ كبير من المال

تردد في الأيام الأخيرة ان الممثل فادي إبراهيم يُعاني من أزمة صحية خطيرة، حيث فقد إحدى قدميه بسببها، ويخشى الأطباء من ان يفقد أعضاء أخرى في جسمه إذا لم تتم مساعدته فوراً.

فإضافة إلى معاناته من السكري، أصيب إبراهيم بفشلٍ كلوي حاد، وبدأ بغسيل الكلى منذ مدّة، ما أدّى إلى تدهور وضعه الصحي.

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ويحتاج إبراهيم إلى علاج يكلفه الكثير من المال.



ممثلون وصحافيون وناشطون، دعوا للمساعدة في إنقاذه، والمساهمة في علاجه، بسبب التكاليف الكبيرة للعلاج التي يتكبدها منذ أكثر من سنة.



وفادي إبراهيم هو ممثل مخضرم وعرف خاصة في مسلسل "العاصفة تهب مرتين" و"نساء في العاصفة" وغيرها من الأعمال التلفزيونية الدرامية.





