Advertisement

فنون ومشاهير

بُترت قدمه.. ممثل لبناني شهير يُصارع المرض ويحتاج لمبلغ كبير من المال

Lebanon 24
02-01-2024 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1147591-638397825425579277.jpg
Doc-P-1147591-638397825425579277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تردد في الأيام الأخيرة ان الممثل فادي إبراهيم يُعاني من أزمة صحية خطيرة، حيث فقد إحدى قدميه بسببها، ويخشى الأطباء من ان يفقد أعضاء أخرى في جسمه إذا لم تتم مساعدته فوراً.
 
 
فإضافة إلى معاناته من السكري، أصيب إبراهيم بفشلٍ كلوي حاد، وبدأ بغسيل الكلى منذ مدّة، ما أدّى إلى تدهور وضعه الصحي.
Advertisement
 
 
 
ويحتاج إبراهيم إلى علاج يكلفه الكثير من المال.

ممثلون وصحافيون وناشطون، دعوا للمساعدة في إنقاذه، والمساهمة في علاجه، بسبب التكاليف الكبيرة للعلاج التي يتكبدها منذ أكثر من سنة.

وفادي إبراهيم هو ممثل مخضرم وعرف خاصة في مسلسل "العاصفة تهب مرتين" و"نساء في العاصفة" وغيرها من الأعمال التلفزيونية الدرامية.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:18 | 2024-01-02
00:20 | 2024-01-02
23:00 | 2024-01-01
16:00 | 2024-01-01
14:30 | 2024-01-01
13:02 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24