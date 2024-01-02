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فنون ومشاهير

كانا يرقصان معا.. ابنة الفنان عاصي الحلاني الصُغرى برفقة حبيبها الوسيم ليلة رأس السنة شاهدوا الصور

Lebanon 24
02-01-2024 | 03:18
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قضت عائلة الفنان عاصي الحلاني ليلة رأس السنة في المنزل حيث احتفلت بالعام الجديد بأجواء عائلية.

ونشرت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وبدت وهي ترقص مع عدد من الأشخاص الدبكة من بينهم ابنتها الفنانة ماريتا وزوجها كميل أبي خليل وابنتها دانا إضافة إلى حبيب الأخيرة الوسيم والذي قيل ان اسمه آلان سعد.
 
 
 
 
 
 
 
ويدا الحبيبان وهما يرقصان يدا بيد الدبكة.

وكان حبيب دانا قد شارك في عدة مناسبات لعائلة الحلاني وانتشرت صور للثنائي ما أثار تساؤلات المتابعين عما إذا كانت دانا ستدخل قريبا القفص الذهبي كشقيقتها ماريتا.
 
 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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