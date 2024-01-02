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فنون ومشاهير

بعد تدهور حالته الصحيّة.. أوّل تعليق للفنان فادي ابراهيم بعد بتر قدمه هذه الرسالة تكشف ما قاله

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:58
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بعد تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، حيث اضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي، نشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله رسالة من ابراهيم عبر حسابه على "فيسبوك" جاء فيها: 
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"أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي... مع خالص شكري وامتناني ومحبتي".
 
أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي... مع خالص شكري وامتناني ومحبتي".
 
 
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