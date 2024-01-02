أجمل إطلالات حفلات ليلة رأس السنة 2024

استقبل موسم الرياض عام 2024، بليلة غنائية استثنائية عامرة بالطرب والسلام، حيث استضافت المملكة العربية السعودية 6 من نجمات العرب.

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وأحيا الحفل عدد من نجمات الوطن العربي، وهن: النجمة المصرية أنغام، واللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والمطربة الإماراتية أحلام، والسورية أصالة نصري، والمغربية أسماء لمنور، وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو المصري هاني فرحات.

وأبدعت نجمات العرب ليلة رأس السنة في انتقاء إطلالاتهنّ المميزة لاستقبال العام الجديد 2024، فكانت المنافسة مشتعلة بينهنّ على المسرح في الفن والأناقة، إذ نسقنّ فساتين السهرة مع تصاميم مجوهراتهنّ الجذابة ذات التصاميم الرّاقية.

وتألقت النجمة المصرية أنغام خلال الحفل بعدد من ستايلات منها الفستان والجميسوت بألوان متنوعة كالأسود والأبيض والفوشيا وأكملت إطلالاتها جميعا بقطع مجوهرات فارهة.

وجاء الظهور الأول للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بفساتين فخمة تزينت بالريش، أحدهم كان من المخمل الأسود والآخر باللون الوردي، بينما جاءت إطلالتها باللون الأبيض بفستان مزين بحبيبات الكريستال.

وظهرت أحلام بإطلالات أنيقة وجذابة، وزينّت مظهرها بمجوهرات ماسية مرصّعة بالياقوت الأحمر. وأبهرت أحلام الجمهور السعودي بأغنيتها الشهيرة "تدري ليس أزعل عليك"، وسط تصفيق كبير وتفاعل جمهورها.

واختارته إليسا في إحدى إطلالاتها الثلاثة في حفل ليلة رأس السنة ضمن موسم الرياض، وأكملت النجمة اللوك بقفازات مرصّعة بحبات سواروفسكي Swarovski، التي تتناسب مع فستانها الملكي.

وبإطلالة أخرى أنيقة ارتدت إليسا فستان باللون الأسود بتفصيلة الكب، ونسقت معه صيحة القفازات، واكتفت بسوار وقلادة ماسية ناعمة.

استعرضت أصالة أناقتها بفستان طويل ذو خصر محدد وأكمام متوسطة الطويل بحواف مفتوحة وموصولة بوشاح خلفي متدلي على المسرح بفخامة، وجاء فستانها مليئا بالتطريزات البرّاقة التي جعلتها تتوهج في ليلة رأس السنة 2024.

وعن إطلالة مجوهراتها، نسقت النجمة السورية مع كل لوك قطع المجوهرات التي تتناسب مع رونق طلتها الساحرة.

دائما ما تختار نانسي عجرم إطلالات ناعمة تُعبر عن شخصيتها وأناقتها، واعتمدت في حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة 3 إطلالات أنيقة أدخلت على بعضها اللمسات البرّاقة لتعزز جمالها، وأكملت مع طلّتها قطع المجوهرات التي زادتها بهاءا ورقي.

جاءت الإطلالة الأولى معتمدة على فستان بلون النيود المائل إلى الوردي، والذي جاء بقصة مكشوفة عند الأكتاف، وكورسيه عند منطقة الصدر.

فاختارت فستانا قصيرا ذو تصميم حيوي بالكتف المائل مع الكم الفضفاض، وزينت حواف فستانها بطبقة كثيفة من الريش كما جاء مرصّعا بالترتر الأبيض، وزينتها نجمة البوب العربي بمجوهراتها الرقيقة.

وأطلّت الفنانة المغربية أسما لمنور بـ3 لوكات في ليلة نجمات العرب، الإطلالة الأولى كانت عبارة عن قفطان مغربي باللون الرمادي الفاتح، والذي تميّز بالتطريزات من توقيع المصممة هند المطيري Hind Lamtiri-Haute Couture وأكملت اللوك بمجوهراتＲＡＦＩＮＩＴＹ. واعتمدت في إطلالاتها الثانية فستان باللون الوردي الفاتح، تميّز بأكمام على شكل كاب، ونسقت معها أقراط طويلة من الذهب وخاتم أنيق.

وجاءت الإطلالة الثالثة في حفل ليلة نجمات العرب بفستان أسود مميز مصنوع من قماش شفاف مع حبيبات برّاقة باللون الأسود الجذاب وتميز بوجود حزام عند الخصر أبرز أنوثتها وجمالها. ( هي)