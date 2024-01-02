عمرو دياب يخطف الأنظار ويعود لهذه الموضة

شهد الحفل الذي أحياه النجم عمرو دياب ليلة رأس السنة في "ناموس" بدبي حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

ويشكّل الحفل تجربة مختلفة في مسيرة "الهضبة" الفنية، حيث إنها المرة الأولى التي غنّى فيها وسط الجمهور، بعيداً من خشبة المسرح، في تقليد جديد اتّسم بالبساطة والعفوية.

وحضر "الهضبة" بكامل أناقته واختار اللون الأسود بإطلالة كاجوال أنيقة، وكان بارزاً عدم تخليه عن الحلق رغم كل الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بسببه، وتزيّن ببعض الاكسسوارات الشبابية التي أضافت حركة من المرح لكسر رتابة الأسود.

ومن الناحية الجمالية، عاد النجم المصري الى موضة السكسوكة الصغيرة التي اعتمدها في بوستر ألبوم "تملي معاك"، وباتت صيحة يعتمدها كل الشبان حينها.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم المجتمع في دبي ومصر والوطن العربي، بينهم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب.

يُذكر أن عمرو دياب أصدر منذ أيام ألبومه الجديد "مكانك" وهو يضم 12 أغنية، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" للموسيقى، وفور طرح الألبوم، تصدّر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، وقائمة الأعلى استماعاً في الوطن العربي عبر تطبيق "أنغامي". ( لها)