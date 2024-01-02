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فنون ومشاهير
ما كشفه مهمّ جدّاً.. نقيب الممثلين يتحدّث عن حالة فادي ابراهيم الصحيّة: هو في المستشفى منذ 3 أشهر
Lebanon 24
02-01-2024
|
13:17
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كشف نقيب الممثلين نعمة بدوي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد تداول أنباء عن دخوله إلى العناية المركزة وتوقف إحدى كليتيه عن العمل.
ونفى بدوي لـ"فوشيا" تدهور حالة إبراهيم، أو توقف إحدى كليتيه، مشيرًا إلى أن الأخير يقوم بغسل الكلى مرتين في الأسبوع، ويتواجد حاليا في غرفته بالمستشفى التي دخلها قبل حوالي ثلاثة أشهر، ومن المفترض أن يبقى لأكثر من شهرين حتى استقرار وضعه الصحي.
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وأوضح أن "إبراهيم خضع منذ حوالي شهر لعملية بتر ساقه اليسرى وثلاثة أصابع من يده اليمنى، إلا أنه يتمتع بمعنويات مرتفعة ويصرّ على تخطي أزمته الصحية، معلقا: لا يشكو من مرضه فهو يمتلك صبر أيوب. ويتمنى الخروج قريبا من المستشفى بعد تركيب طرف اصطناعي.
وتطرق بدوي إلى الزيارة التي قام بها إلى المستشفى برفقة عدد من الممثلين، أبرزهم باسم مغنية ووسام صباغ والكاتب المسرحي كلوفيس عطالله، مؤكدا أن فادي إبراهيم كان يتمتع بوعيه الكامل، وجرى الحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالساحة الفنية.
ووجه بدوي رسالة قال فيها: توقفوا عن قتل فادي إيراهيم مرتين، هو بحاجة إلى دعمكم المعنوي لمساعدته على الخروج من أزمته الصحية.
واستغرب نقيب الممثلين انتشار الصفحات التي تطالب بالتبرع لمساعدة فادي إبراهيم، لافتا إلى أن النقابة هي الجهة المخولة بجمع التبرعات بعد انتهاء صلاحية تأمينه الصحي. (فوشيا)
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