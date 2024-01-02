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فنون ومشاهير

أغنية عمرو دياب تُغضب شاعر الذي شارك بكتابتها.. اليكم السبب

Lebanon 24
02-01-2024 | 14:54
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أثارت أغنية الفنان عمرو دياب "معرفش حد بالاسم ده"، التي طرحها ضمن ألبومه الجديد "مكانك" غضب الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي شارك في كتابة الأغنية، وطليقته إنجي حافظ، بعد تناول خبر طلاقهما بأسلوب ساخر بسبب الأغنية.
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وعلقت طليقة أيمن بهجت قمر عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" على الأمر، وكتبت: "مش قادرة استوعب انتشار خبر طلاقي أنا وأيمن وربط كلام كتبه في أغنية بطلاقه لأم أولاده وعشرة عمره... وانتشار الخبر على كل المواقع... وفتح باب التريقة والتهريج على الـ social media... ربط فيه إهانة في حق أيمن وإزعاج شديد ليا لأنه ضايق ولادي جداً جداً... حبة مبادئ واحترام لخصوصيات الناس يا بشر! حسبي الله ونعم الوكيل في كل حرف مؤذي اتكتب".


بدوره، طلب أيمن بهجت قمر من متابعيه عدم الربط بين حياته الشخصية والأغاني التي يكتبها، قائلاً عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية "معرفش حد بالاسم ده. ياريت محدّش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلاً الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".
 
واختتم حديثه ساخراً: "وبالنسبة لأغنية المعنويات مرتفعه فيها جملة بتقول: مافيش خلاص حد له حاجة عندي... حبيت أوضح برضه إن دي طبعاً مالهاش علاقة بالناس اللي ليهم عندي فلوس... سنة سعيدة على الكل".

المصدر: لها
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