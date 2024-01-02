لن تشارك في "نجم العراق".. هذا ما قالته النجمة الشهيرة

نفت الفنانة العراقية إسراء الأصيل استياءها من عدم مشاركتها في برنامج "نجم العراق"، الذي تتألف لجنته التحكيمية من الفنان العراقي حسام الرسام، والشاعر رائد أبو فتيان والممثلة هند نزار.





وقالت لـ"فوشيا": "كل شخص في الوسط يمتلك موهبته الخاصة. أخذت المساحة اللازمة على الساحة الفنية خاصة أنني بدأت بمسيرتي منذ حوالي أربع سنوات. وإن شاء الله كل إنسان يأخذ نصيبه".



Advertisement كما رفضت التعليق على لقب نجمة العراق الأولى، لافتة إلى أن لكل نجمة خطها الخاص وبصمتها المميزة، مؤكدة أن الجمهور هو الحكم. واضافت: "كنت الفنانة العراقية الوحيدة المتواجدة على الساحة الفنية منذ عام 2011 وصولا لعام 2018، وحققت الكثير من النجاحات".





كما رفضت التعليق على لقب نجمة العراق الأولى، لافتة إلى أن لكل نجمة خطها الخاص وبصمتها المميزة، مؤكدة أن الجمهور هو الحكم. واضافت: "كنت الفنانة العراقية الوحيدة المتواجدة على الساحة الفنية منذ عام 2011 وصولا لعام 2018، وحققت الكثير من النجاحات".