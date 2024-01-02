Advertisement

فنون ومشاهير

لن تشارك في "نجم العراق".. هذا ما قالته النجمة الشهيرة

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1147881-638398364485047984.jpg
Doc-P-1147881-638398364485047984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت الفنانة العراقية إسراء الأصيل استياءها من عدم مشاركتها في برنامج "نجم العراق"، الذي تتألف لجنته التحكيمية من الفنان العراقي حسام الرسام، والشاعر رائد أبو فتيان والممثلة هند نزار.


وقالت لـ"فوشيا": "كل شخص في الوسط يمتلك موهبته الخاصة. أخذت المساحة اللازمة على الساحة الفنية خاصة أنني بدأت بمسيرتي منذ حوالي أربع سنوات. وإن شاء الله كل إنسان يأخذ نصيبه".

Advertisement
كما رفضت التعليق على لقب نجمة العراق الأولى، لافتة إلى أن لكل نجمة خطها الخاص وبصمتها المميزة، مؤكدة أن الجمهور هو الحكم. واضافت: "كنت الفنانة العراقية الوحيدة المتواجدة على الساحة الفنية منذ عام 2011 وصولا لعام 2018، وحققت الكثير من النجاحات".



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:20 | 2024-01-03
00:17 | 2024-01-03
16:22 | 2024-01-02
14:54 | 2024-01-02
13:17 | 2024-01-02
11:00 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24