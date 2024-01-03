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فنون ومشاهير

كان خطيب إحدى نجمات ستار أكاديمي.. تعرفوا إلى حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد (صورة)

Lebanon 24
03-01-2024 | 02:45
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أصبح إسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "تريند" خلال الساعات الأولى من العام الجديد فور إنتهاء حفلها بدبي والذي إستقبلت به عام 2024 وسط جمهورها هناك، ورغم أن شيرين ظهرت في أحسن حالاتها الطربية بعد فترة من الأزمات التي مرت بها خلال فترة زواجها من حسام حبيب، إلا أن المشهد الأكثر جدلاً هو ظهور حب جديد في حياة شيرين بعد إنفصالها بأسابيع.
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حفل دبي
طبيب خاص يرافقها بحفلها بدبي، هكذا بدا المشهد الأول للشخص الذي ظهر برفقة شيرين عبد الوهاب بحفلها الأخير بدبي قبل أيام ولكن ما يتردد هو أن شيرين تعرفت على طبيبها قبل فترة  والذي تولى مؤخرا الإهتمام بحالتها الصحية بشكل دائم حتى تحسنت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة.
 
 
 
وبعد إنفصالها من حسام حبيب أصبحت علاقة الصداقة بينهما أقوى حتى أنه ظهر معها بحفلها بدبي.

ويتردد أن طبيب شيرين هو الخطيب السابق لميريهان حسين نجمة ستار أكاديمي، وكان من المقرر زواجهما خلال شهر شباط المقبل.

حفل عيد الحب
وبعد شهور من إلغاء حفلها في لبنان، قررت الجهة المنظمة للحفل أن يكون حفل عيد الحب هو الحفل الأول لشيرين في لبنان بعد فترة غياب طويلة حيث سيكون ليلة 17 شباط المقبل. (نواعم)


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