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فنون ومشاهير

أصيب بانفصال في شبكية العين.. الفنان الشهير يكشف عن حالته الصحية ويطلب من الجمهور الدعاء له (صورة)

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:00
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عقب إصابته بقطع في شبكية العين في الأيام الماضية، كشف الفنان المصري ماجد المصري آخر تطورات حالته الصحية، طالباً من جميع محبيه وجمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يعود للشاشات من جديد في أقرب وقت.
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وقال المصري في تصريحات صحافية، إن حالته الآن تحسنت كثيرًا عما قبل، مشيراً إلى أنه يقيم حاليًا في دبي من أجل استكمال علاجه، قائلًا: "الحمد لله حالتي تحسنت كثير.. دعواتكم".
 
 
 
 
وكان المصري قد أثار حالة من القلق بين جمهوره، بعد إعلان إصابته بقطع في شبكية العين، حيث قال في تصريحاته لـ برنامج ET بالعربي: "الحمد لله على كل حال، النهاردة عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية هنا في أبو ظبي، وعملت العملية هنا أنا لأن عندي تصوير بأبو ظبي، والحمد لله على كل حال، مش محتاج غير الدعاء بس، اللي بيحبني يدعي لي".

يُذكر ان آخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل "ضرب نار"، مع الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، والذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً. (لها)

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