تحدث عنها للمرة الأولى... ماذا قال تركي آل الشيخ عن زوجته؟

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تحدث رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية تركي آل الشيخ للمرّة الأولى إعلامياً، عن أحد جوانب حياته الشخصية، مشيداً بدور زوجته السيدة هديل في حياته، واصفاً إياها بـ"الكل بالكل".وقال آل الشيخ خلال حلوله ضيفاً على برنامج "‫بودكاست عمار" الذي يقدّمه الإعلامي الكويتي عمّار تقي: "أم ناصر هي التي تنظم حياتي كلها، وحياة أبنائنا، حتى أنها باتت تعطيني المصروف في السنوات الأخيرة (دراهمي معها)... ولو كان هناك شخص يستحق أن أعتذر له فبالتأكيد هي زوجتي. أنا مقصّر معها ومع الأولاد منذ 15 سنة، لكن أعتقد أنهم يعذرونني".وشّدد تركي آل الشيخ على أن زوجته هي وجه الخير عليه، وشريكة كل حياته من خلال سيرها إلى جانبه لا وراءه وفق مقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة".