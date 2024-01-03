دنيا بطمة الى السجن بسبب حساب يفضح علاقات المشاهير المشبوهة!

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رفضت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط، طلب النقض الخاص بالفنانة المغربية دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" الذي أنشئ عبر تطبيق "سناب شات" لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.وبعد صدور القرار، ألغت دنيا حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة طنجة ليلة رأس السنة، تفادياً لإحراج إدارة الفندق في حال صدور قرار اعتقالها.