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فنون ومشاهير

لهذه الأسباب أخفت رحمة رياض حملها.. وهل تتعاون مع كاظم الساهر؟

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:09
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كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، في حديث خاص لموقع "فوشيا"، الأسباب التي دفعتها لإخفائها خبر حملها عن جمهورها، وعدم معرفة جنس المولود الذي تنتظره من زوجها الممثل ألكسندر علوم.

وقالت رحمة، إن الظروف التي نشهدها في العالم العربي، بسبب العدوان الاسرئيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تكن تسمح بإعلان هذا الخبر، فضلا عن أنها كانت منهمكة بالتحضير لألبومها الجديد وتصوير عدد من الأعمال، وأرادت الاحتفاظ بهذا الأمر لنفسها، ولكن لا يمكنها إخفاء هذا الأمر طويلا.
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وأضافت أنها تفضّل عدم معرفة جنس المولود في الوقت الحالي، مؤكدة رفضها لفكرة التحضير لحفل خاص للإعلان عن جنسه، أسوة بما يقوم به عدد من النجوم.

ونفت رحمة الأخبار التي ترددت عن مشاركتها خلال هذه الفترة في عمل تمثيلي عالمي، كاشفة أنها تلقت عرضاً لإعادة خوض التجربة التمثيلية بعد مسلسل "مدن"، إلا أنها اضطرت للإعتذار نظرا لظروف حملها، فضلاً عن أنها تفضل تأجيل هذا الموضوع لوقت لاحق.

وعن التعاون مع الفنان كاظم الساهر في عمل مشترك، قالت رحمة: شرف كبير التعاون مع أيقونة العراق، كل الأمور واردة.

ووجهت الفنانة رحمة رياض رسالة إلى زوجها الممثل ألكسندر علوم، أعربت خلالها عن السعادة التي تعيشها إلى جانبه، وقالت له: الله يديمك جنبي ويخليك الي.. إن شاء الله الأيام الجاي رح تكون أفضل.
 
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