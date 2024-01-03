Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواج دام 3 سنوات.. فنانة مصرية تعلن طلاقها

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1148310-638399155654952458.jpg
Doc-P-1148310-638399155654952458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية هند عبدالحليم طلاقها من زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر 3 سنوات، وحذفت كافة الصور التي تجمعها بزوجها.
وكانت هند عبدالحليم نشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أيام بتمشي و ناس بتمشي و احنا بنتغير أوي و كل حاجة بتتغير حوالينا و مفيش أي حاجة دائمة ".
Advertisement

وتابعت رسالتها قائلة: "بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك و تعرف تبص حواليك كويس"، ووجهت رسالة إلى جمهورها، بمناسبة العام الجديد، قالت فيها: "كل سنة وانتوا طيبين و ان شاء الله السنة دي تكون أحلى و أحن على الكل يارب".
ومع تعليقات الجمهور عن الهدف من سؤالها وهل وقع الانفصال بينها وبين زوجها، أجابت هند بالتأكيد على وقوع الطلاق.

المصدر: سيدتي

فنون ومشاهير

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:09 | 2024-01-03
08:00 | 2024-01-03
06:49 | 2024-01-03
04:00 | 2024-01-03
02:45 | 2024-01-03
01:49 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24