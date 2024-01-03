بعد زواج دام 3 سنوات.. فنانة مصرية تعلن طلاقها

أعلنت الفنانة المصرية هند عبدالحليم طلاقها من زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر 3 سنوات، وحذفت كافة الصور التي تجمعها بزوجها.

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وكانت هند عبدالحليم نشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أيام بتمشي و ناس بتمشي و احنا بنتغير أوي و كل حاجة بتتغير حوالينا و مفيش أي حاجة دائمة ".وتابعت رسالتها قائلة: "بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك و تعرف تبص حواليك كويس"، ووجهت رسالة إلى جمهورها، بمناسبة العام الجديد، قالت فيها: "كل سنة وانتوا طيبين و ان شاء الله السنة دي تكون أحلى و أحن على الكل يارب".