ممثلة أميركية تتعرض لحادث سير خطير.. كاد أن يودي بحياتها

تعرضت الممثلة كاري بيرنانز التي ظهرت في العديد من الأفلام السينمائية الأمريكية مثل The Color Purple وBlack Panther لإصابات خطيرة جراء حادث بسيارتها في مدينة نيويورك، أدى إلى دخولها المستشفى في حالة خطيرة.

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أكد المتحدث باسم الممثلة، 29 عاماً، أنها أُصيبت بجروح خطيرة، متمثلة بعدة كسور في العظام، بعد أن اصطدم سائق سيارة بمنطقة تناول الطعام مفتوحة في الهواء الطلق في أحد مطاعم مانهاتن يوم الاثنين.

وقامت باتريشيا لي، والدة بيرنانز، بعرض تفصيل إصابات ابنتها في سلسلة من الصور المنشورة على إنستغرام، التي تُظهر آثار الحادث وكسر أسنانها، وأظهرت صورة ثانية بيرنانز مستلقية على سرير بالمستشفى، وعلى يديها كدمات دموية.

وكتبت والدتها في التعليق: "إنها لا تزال تعاني من ألم شديد ولا تستطيع الرد على المكالمات في هذا الوقت، لكنها تقدر الرسائل، لقد كان هذا حدثا صادماً. يُرجى إبقاء كاري في أفكاركم وصلواتكم. إنها تعاني من ألم شديد لكنها تتماثل للشفاء". وأضافت: "لديها عدد قليل من العظام المكسورة والكسور والأسنان المكسورة، ولكن الحمد لله أنها على قيد الحياة... قبضت عليه الشرطة بعد فترة وجيزة واعتقلته. وفي خضم فوضى حادثة رأس السنة الجديدة، فهي متمسكة بإحساس هائل بالامتنان للحياة نفسها".





ووقع الحادث وسط مطاردة الشرطة بعد الإبلاغ بوقوع اعتداء جسدي يشمل سائق سيارة مرسيدس سوداء يبلغ من العمر 44 عاماً وراكبة تبلغ من العمر 34 عاماً.