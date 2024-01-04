بعد بتر قدمه.. هكذا علّقت اليسا على الوضع الصحي للممثل فادي ابراهيم

طلبت الفنانة اليسا من الجمهور مساعدة الممثل فادي إبراهيم ليتمكن من اكمال علاجه، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي ومرض السكري.

وأعادت اليسا نشر مقطع فيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، يتحدث عن وضع إبراهيم الصحي، وقد أُرفق بالتعليق التالي: "عواصف البلد تهب مرات ومرات على كل اللبنانيين، وخصوصا الفنانين المنسيين من دون ضمان طبي واجتماعي.. لبنان مش رئيس ووزير وزعيم وارزة وصحن كبة ودبكة.. لبنان هو اللبناني اللي طول عمرو هو السند لخيّو الانسان.. الفنان فادي ابراهيم بحاجة للفتة وفا.. يلا يا لبنانيي".

وعلقت اليسا على الفيديو بالقول: "ارجوكم خلينا كلتا نوقف حد فنان كبير قدم كتير للفن بس الفن ما قدملو شي".