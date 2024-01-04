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فنون ومشاهير

تبين انه ليس ابنها.. من هو الشاب الذي ظهرت معه نادين الراسي مؤخراً؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:16
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نشرت مؤخرا الممثلة نادين الراسي صورة برفقة شاب يدعى مارسلينيو ابي نادر وعلقت عليها قائلة: "هيدا حبيب قلبي"، فاعتقد الجمهور انها رأت ابنها مارسيل بسبب تشابه الأسماء وذلك بعد سنوات من حرمانها منه جراء الخلافات مع طليقها الممثل جيسكار أبي نادر.
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والحقيقة ان الشاب الذي ظهر في الصورة هو ابن صديقتها وليس ابنها وبالتالي هي لم تر أولادها بعد.

ولاحقا نشرت نادين فيديو لابنها مارسيل وهو يعزف الغيتار متمينة له عيد ميلاد سعيد، وعلقت على الفيديو بالقول: برافو مارسيل وبرافو جيسكار".


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