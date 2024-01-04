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فنون ومشاهير

بعد تأييد حكم حبسها.. الفنانة الشهيرة تبكي مُنهارة: "مش عارفة أعمل إيه" (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:44
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أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو وهي تبكي منهارة، بعد رفض المحكمة الطعن وتأييد الحكم بحبسها عام في القضية الشهيرة المعروفة باسم (حمزة مون بيبي).

وقالت بطمة إنها تتعرض لمؤامرة كبيرة ستنكشف مع الأيام مضيفة: "أنا متعرضة لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يشوف، وهيجيب لي حقي ومش هقول التفاصيل بس كل شيء هينكشف وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة".

وأضافت:"كدب وخبث وناس تغدر بيك، الحمد لله، ببكي لإني مش عارفة أعمل إيه، حاولت مبكيش لكن مقدرش أنا انسانة أنا مش جماد، عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة... امسحي دموعك وقفي وكملي طريقك، لإن عندك عائلتك وأنا دلوقتي معنديش إلا عائلتي".
 
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وأصدرت محكمة النقض المغربية، قرارًا برفض النقض الذي قدمته الفنانة دنيا بطمة في القضية التي اتهمت فيها وقامت بتأييد الحكم الذي صدر ضدها في عام 2020، وهو السجن لمدة عام، وذلك بعدما ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق (سناب شات).(البوابة)




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