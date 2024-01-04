بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!





وفي حديث لـET بالعربي، نعمة شرح حالة إبراهيم الصحية بالتفصيل، مؤكداً أن وضعه مستقر وحياته ليست في خطر، لافتاة الى أنه مرّ بظروف ووعكة صحية حرجة، منذ فترة شهر ونصف شهرين تقريباً، مضيفاً: "هو يعاني من مرض داء السكري، وبيغسل كلى".

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ثم تابع نعمة وصفه للحالة التي وصل إليها إبراهيم فقال : "اضطر فادي في الشهرين الماضيين في المستشفى مع غسل الكلى إلى خسارة أحد أطرافه"، لكنه طمأن جمهور فادي ليقول بأن وضعه مستقر وفي تحسّن إن شاء الله شوي شوي، وأن الوضع ليس مُنهار كما انتشر في بعض وسائل الإعلام. بعد دخول الفنان اللبناني فادي ابراهيم الى المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية، تحدث نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي ليُطمئن جمهور فادي على صحته.وفي حديث لـET بالعربي، نعمة شرح حالة إبراهيم الصحية بالتفصيل، مؤكداً أن وضعه مستقر وحياته ليست في خطر، لافتاة الى أنه مرّ بظروف ووعكة صحية حرجة، منذ فترة شهر ونصف شهرين تقريباً، مضيفاً: "هو يعاني من مرض داء السكري، وبيغسل كلى".ثم تابع نعمة وصفه للحالة التي وصل إليها إبراهيم فقال : "اضطر فادي في الشهرين الماضيين في المستشفى مع غسل الكلى إلى خسارة أحد أطرافه"، لكنه طمأن جمهور فادي ليقول بأن وضعه مستقر وفي تحسّن إن شاء الله شوي شوي، وأن الوضع ليس مُنهار كما انتشر في بعض وسائل الإعلام.

وتابع: "الكلاوي ليسوا في حالة إلتهاب وموضوع خسارته لإحدى كليتيه هو ليس صحيحاً".



وأنهى نقيب الممثلين رسالته مؤكداً أن حياة فادي ليست في خطر، وقال: "هو بحاجة إلى دعوة الجمهور وصلاتهم وان شاء الله حالته ستتحسّن وسيعود لجمهوره بصحة أفضل، وضعُه مستقر وبتحسّن إن شاء الله".



وكان إبراهيم قد علّق في وقت سابق على حالته الصحية، حيث جاء في بيان أصدره عبر نقابة الممثلين ونشره الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه على "فيسبوك": "أصدقائي وأحبائي... أتقدّم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحيّ الحرج، والذي عبّرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون التي تتابع منذ البداية كلّ التفاصيل، ولديها الجواب عن أيّ سؤال، وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي. مع خالص شكري وامتناني ومحبتي. فادي إبراهيم". (et بالعربي)