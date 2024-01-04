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فنون ومشاهير
مفاجأة من العيار الثقيل: هذه النجمة الشهيرة تريد الإعتزال.. والسبب؟!
Lebanon 24
04-01-2024
|
09:34
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كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز أنها تفكّر باعتزال الغناء من أجل التفرّغ للأعمال الخيرية والتمثيل.
وفجّرت غوميز (31 عاماً) هذه المفاجأة في تصريحات خلال استضافتها في بودكاست SmartLess مع جيسون بيتمان وشون هايز وويل آرنيت، وقالت إنها قد تعتزل الغناء بعد إطلاق ألبومها المقبل، والذي قد يكون الأخير في مسيرتها الفنية.
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وأكّدت الفنانة الشابة أنها لن تستطيع الإكمال في الغناء والتمثيل معاً، مع تفضيلها المجال الأخير، مؤكدةً أن حجم العمل هائل، بالقول: "أشعر أنني أملك ألبوماً آخر في داخلي، ولكنني على الأرجح سأختار التمثيل.. أريد أن أهدأ لأنني مُتعَبة".
وأوضحت أن أعباء العمل وضغوطه أجبرتها في وقت سابق على إلغاء إحدى جولاتها الغنائية والذهاب إلى مصحة عقلية، مضيفةً: "لقد أثّر الأمر فيّ لأنني أحب العمل، وهو يلهيني عن الأمور السيئة".
يُذكر أن سيلينا غوميز بدأت التمثيل في السابعة من عمرها من خلال مسلسل "بارني والأصدقاء"، واستمرت في فيلم "أطفال جواسيس" ومسلسل "ذا سويت لايف أوف زاك أند كودي"، وكضيفة في مسلسل "هانا مونتانا"، ثم في مسلسل "ويزردز أوف ويفرلي بليس"، وفي فيلم "قصة أخرى لسندريلا"، وتألقت أخيراً في المسلسل الكوميدي الغامض "القتلة الوحيدون في المبنى". (لها)
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